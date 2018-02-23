В Красноярске подростки засунули кошку в разогретую духовку

Молодые люди сняли всё на видео и выложили в Интернет.

Красноярск. Красноярский край. Красноярские подростки на вечеринке решили поиздеваться над кошкой и засунули её в раскаленную духовку. При этом молодые люди сняли всё на видео и выложили его в сеть, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Красноярскому краю.

После того, как подросткам начали поступать угрозы, они удалили записи.

Как пишет НТВ, подростки сначала сломали кошке позвоночник, чтобы животное не убежало.

В настоящее время сотрудниками проводится проверка.

Напомним, ранее за жестокое обращение с животными осудили хабаровских живодерок. Алене Савченко и Алине Орловой суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы.