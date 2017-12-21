После рассмотрения апелляции суд смягчил приговор хабаровским живодеркам

Срок для Алены Савченко уменьшен на три месяца, Алины Орловой – на десять дней.

Хабаровск. Краевой суд Хабаровска смягчил приговор хабаровским живодеркам Алене Савченко и Алине Орловой. Как пишет Интерфакс – Дальний Восток, такое решение было принято после рассмотрения апелляции.

По информации агентства, суд смягчил вынесенный приговор из-за того, что по некоторым эпизодам ранее совершенных преступлений истек срок давности. Таким образом, срок тюремного заключения для Алены Савченко уменьшится на три месяца, для Алины Орловой – на десять дней.

Отмечается, что фигуранты дела присутствовали на судебном заседании с помощью видеосвязи из колонии.

Напомним, хабаровских живодерок Алену Савченко и Алину Орлову признали виновными в жестоком обращении с животными, разбое и оскорблении чувств верующих в августе 2017 года. Тогда суд Индустриального района Хабаровска назначил девушкам наказание в виде 4 лет лишения свободы.