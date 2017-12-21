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      После рассмотрения апелляции суд смягчил приговор хабаровским живодеркам

      12:30, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      12:30, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      636
      0
      #животные\n#Хабаровск\n#приговор\n#наказание\n#суд\n#происшествие\n#тюрьма\n#приговор суда
      Фото: vk.com
      636
      0

      Срок для Алены Савченко уменьшен на три месяца, Алины Орловой – на десять дней.

      Хабаровск. Краевой суд Хабаровска смягчил приговор хабаровским живодеркам Алене Савченко и Алине Орловой.  Как пишет Интерфакс – Дальний Восток, такое решение было принято после рассмотрения апелляции.  

      По информации агентства, суд смягчил вынесенный приговор из-за того, что по некоторым эпизодам ранее совершенных преступлений истек срок давности. Таким образом, срок тюремного заключения для Алены Савченко уменьшится на три месяца, для Алины Орловой – на десять дней.  

      Отмечается, что фигуранты дела присутствовали на судебном заседании с помощью видеосвязи из колонии.    

      Напомним, хабаровских живодерок Алену Савченко и Алину Орлову признали виновными в жестоком обращении с животными, разбое и оскорблении чувств верующих в августе 2017 года.  Тогда суд Индустриального района Хабаровска назначил девушкам наказание в виде 4 лет лишения свободы. 

      12:30, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      636
      0
      #животные\n#Хабаровск\n#приговор\n#наказание\n#суд\n#происшествие\n#тюрьма\n#приговор суда

       

       

       

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