Пьяный житель Удмуртии подрался с полицейским в Новосибирске

Молодому человеку может грозить арест сроком до пяти лет.

Новосибирск. Россия. Уголовное дело за оскорбления и применения насилия в отношении транспортных полицейских в аэропорту Толмачёво возбуждено в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

В минувшую среду, 7 февраля, в помещении аэропорта полицейские попытались задержать пьяного пассажира и доставить его в дежурную комнату. Но тот начал оскорблять полицейских и ударил одного из них. Нарушителем оказался 25-летний житель Удмуртии, который летел с вахты из Якутска в Ижевск. В Новосибирске у него была пересадка.

«В ожидании самолёта парень вместе со своими знакомыми выпивал прямо в здании аэропорта, из-за чего и привлёк внимание правоохранителей. Сутки за незаконное распитие алкоголя он просидел под арестом, но ещё ему предстоит ответить перед судом за нападение на полицейского», - приводит слова местных полицейских сайт КП-Новосибирск.