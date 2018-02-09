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      Пьяный житель Удмуртии подрался с полицейским в Новосибирске

      16:40, 09 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      16:40, 09 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      1094
      0
      #Новосибирск\n#аэропорт\n#пьяные\n#пассажиры
      Фото: @arzik2
      1094
      0

      Молодому человеку может грозить арест сроком до пяти лет.

      Новосибирск. Россия. Уголовное дело за оскорбления и применения насилия в отношении транспортных полицейских в аэропорту Толмачёво возбуждено в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

      В минувшую среду, 7 февраля, в помещении аэропорта полицейские попытались задержать пьяного пассажира и доставить его в дежурную комнату. Но тот начал оскорблять полицейских и ударил одного из них. Нарушителем оказался 25-летний житель Удмуртии, который летел с вахты из Якутска в Ижевск. В Новосибирске у него была пересадка.

      «В ожидании самолёта парень вместе со своими знакомыми выпивал прямо в здании аэропорта, из-за чего и привлёк внимание правоохранителей. Сутки за незаконное распитие алкоголя он просидел под арестом, но ещё ему предстоит ответить перед судом за нападение на полицейского», - приводит слова местных полицейских сайт КП-Новосибирск.

      16:40, 09 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      1094
      0
      #Новосибирск\n#аэропорт\n#пьяные\n#пассажиры

       

       

       

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