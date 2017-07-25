В доме для переселенцев Малопургинского района за два месяца не устранили замечания

По словам начальника ГЖИ Марата Исмагилова, к контрольной дате, установленной рабочей группой, необходимую работу выполнить не успеют.

Гожня. Малопургинский район. В доме для переселенцев, который находится в деревне Гожня Малопургинского района, за два месяца не устранили недочеты, допущенные при строительстве объекта. По словам начальника ГЖИ Марата Исмагилова, к контрольной дате, установленной рабочей группой, необходимую работу выполнить, скорее всего, не успеют.

«Сегодня я сам убедился, что за истекшие почти 2 месяца ничего пока не сделано по устранению замечаний, более того, работники администрации не смогли за это время договориться с людьми по ключевым вопросам - устройства системы отопления на газе, вместо электрообогревателей и туалетов в квартирах вместо уличных», - пишет начальник ГЖИ.

Marat Ismagilov Вечером был в деревне Гожня в 7-квартирном доме по ул. Луговая, 29а, построенном для переселения граждан из аварийного жилья. Встречался с жильцами этого дома, у них было непонимание в отношениях с...

Исмагилов также отметил, что в присутствии главы района жильцы обошли все квартиры и определили места размещения туалетов. Помимо этого, к дому пристроят модульную котельную и подведут газ.

Напомним, в конце июня в региональном штабе ОНФ прошло промежуточное заседание рабочей группы, где озвучили результаты предварительной проверки домов, построенных по программе переселения. Лишь один объект был возведен без нареканий.

Отметим, что активно проверять дома стали после того, как врио главы Удмуртии был назначен Александр Бречалов. 18 апреля он посетил деревню Кечево, где подрядчик установил туалет н улице.