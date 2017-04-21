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      Водитель грузовика и отец погибшего в Ижевске мальчика рассказали об обстоятельствах аварии

      18:42, 21 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      18:42, 21 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      1638
      0
      #дети\n#дороги\n#авто\n#ДТП\n#семья\n#Ижевск\n#видео\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
      1638
      0

      По факту случившегося возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель грузовика и отец погибшего 2-летнего мальчика рассказали об обстоятельствах аварии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, опрашивали мужчин на месте трагедии.

      «Я оставил коляску рядом. И все. Я даже не успел зайти в магазин», - рассказал отец малыша. Известно, что он отлучился на непродолжительное время, оставив сына в велосипеде-коляске на улице рядом с баром «В разлив». В этот момент и произошла авария.

      Водитель грузовика, который переехал коляску с ребенком признался, что даже не почувствовал, что сбил кого-то.

       

      Грузовик переехал ребенка в Ижевске

      отец оставил коляску перед баром

       

       

      «Осуществлял погрузку, после пологом закрыл, вышел, сел в машину, посмотрел в зеркала и начал движение. В зеркалах ничего не было, пусто. Я тронулся и даже не почувствовал ничего. Я уже доехал (до выезда на дорогу – Прим. ред), а мне таксист передней фарой моргает и машет рукой. Я остановился, он пальцем показывает. Смотрю в зеркало – мужик бежит за мной, отец, видимо. Стой, говорит. Я вышел, думал, на машину мусор упал или что, хотя вроде укомплектовал хорошо. Пошли, говорит. Пошел, смотрю, и тут вот на колени упал. Тут ребенок оказался», - плачет мужчина.

      Напомним, что трагедия произошла в пятницу, 21 апреля, около 11:25. По факту случившегося возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

      Сейчас на месте работает следственная группа, производится осмотр места происшествия. Допрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования будет дана оценка действиям как водителя, так и отца ребенка. 

      18:42, 21 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      1638
      0
      #дети\n#дороги\n#авто\n#ДТП\n#семья\n#Ижевск\n#видео\n#Удмуртия\n#происшествие
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