Уголовное дело возбудили в Ижевске после смерти 2-летнего ребенка под колесами грузовика

Автомобиль «ГАЗ» наехал на ребенка, которого отец оставил без присмотра около бара.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности после гибели 2-летнего мальчика под колесами грузовика. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, что трагедия произошла в пятницу, 21 апреля, около 11:25. 25-летний водитель «ГАЗ» разгружал товары около бара на улице Автозаводская. В это время мужчина гулял с ребенком, который сидел в коляске-велосипеде. Он зашел в бар и оставил мальчика на улице на тротуаре перед машиной. После завершения работ грузовик поехал и мальчик попал под автомобиль.

Сейчас на месте работает следственная группа, производится осмотр места происшествия. Допрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования будет дана оценка как действиям водителя, так и отца ребенка.