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      Уголовное дело возбудили в Ижевске после смерти 2-летнего ребенка под колесами грузовика

      16:53, 21 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      16:53, 21 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      580
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ребенок\n#происшествие\n#смерть.
      Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
      580
      0

      Автомобиль «ГАЗ» наехал на ребенка, которого отец оставил без присмотра около бара.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности после гибели 2-летнего мальчика под колесами грузовика. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

      Напомним, что трагедия произошла в пятницу, 21 апреля, около 11:25. 25-летний водитель «ГАЗ» разгружал товары около бара на улице Автозаводская. В это время мужчина гулял с ребенком, который сидел в коляске-велосипеде. Он зашел в бар и оставил мальчика на улице на тротуаре перед машиной. После завершения работ грузовик поехал и мальчик попал под автомобиль.  

      Сейчас на месте работает следственная группа, производится осмотр места происшествия. Допрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования будет дана оценка как действиям водителя, так и отца ребенка. 

      16:53, 21 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      580
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ребенок\n#происшествие\n#смерть.
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