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      Дело организатора наркопритона в Ижевске направили в суд

      14:31, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      14:31, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      158
      0
      #наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      158
      0

      Мужчина устроил его в своей квартире.

      Ижевск. Удмуртия. Дело организатора наркопритона по улице Советской в Ижевске направили в суд. Мужчина организовал его в собственной квартире с августа 2016 года по январь 2017 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

      Для посетителей злоумышленник разработал правила конспирации: сообщать о своем приходе надо было заранее, а незнакомым лицам вход был запрещен.

      Уголовное дело в отношение мужчины возбудили по части 1 статьи 232 УК России («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

      Организатор уже был ранее судим за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Мужчине грозит наказание до четырех лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

      14:31, 02 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      158
      0
      #наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия
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