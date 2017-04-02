Дело организатора наркопритона в Ижевске направили в суд

Мужчина устроил его в своей квартире.

Ижевск. Удмуртия. Дело организатора наркопритона по улице Советской в Ижевске направили в суд. Мужчина организовал его в собственной квартире с августа 2016 года по январь 2017 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Для посетителей злоумышленник разработал правила конспирации: сообщать о своем приходе надо было заранее, а незнакомым лицам вход был запрещен.

Уголовное дело в отношение мужчины возбудили по части 1 статьи 232 УК России («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Организатор уже был ранее судим за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Мужчине грозит наказание до четырех лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.