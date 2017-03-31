В Ижевске завершили расследование дела бывшего члена ОПГ, который убил двух человек

Мужчине грозит пожизненное заключение.

Ижевск. В Ижевске завершили расследование уголовного дела бывшего члена организованной преступной группировки, который убил двух человек. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии, мужчине может грозить пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что 25 ноября прошлого года в заброшенном здании в поселке Машиностроитель Ижевска полицейские обнаружили тело 35-летней зарезанной женщины. В этот же день вечером в своей квартире был убит 50-летний мужчина. Его несколько раз ударили ножом в шею.

Позднее оба преступления раскрыли. Злоумышленника задержали 2 декабря прошлого года в Москве. Им оказался 40-летний житель столицы Удмуртии, который отсидел 17 лет за убийство.

По данным следствия, накануне случившегося обвиняемый с потерпевшими выпивали. Между мужчинами произошла ссора и злоумышленник несколько раз ударил хозяина квартиры ножом в шею. Через несколько часов бывший член организованной преступной группировки нашел женщину–свидетеля в заброшенном здании и несколько раз ударил ее ножом.

Также, в ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению еще одного преступления.

Летом 2016 года на остановке мужчина напал на незнакомого ижевчанина и ударил его ножом в шею, однако пострадавший выжил.

За совершенные преступления может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.