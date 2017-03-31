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      В Ижевске завершили расследование дела бывшего члена ОПГ, который убил двух человек

      17:05, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      17:05, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      241
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#убийство
      Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии
      241
      0

      Мужчине грозит пожизненное заключение.

      Ижевск. В Ижевске завершили расследование уголовного дела бывшего члена организованной преступной группировки, который убил двух человек. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии, мужчине может грозить пожизненное заключение.

      Ранее сообщалось, что 25 ноября прошлого года в заброшенном здании в поселке Машиностроитель Ижевска полицейские обнаружили тело 35-летней зарезанной женщины. В этот же день вечером в своей квартире был убит 50-летний мужчина. Его несколько раз ударили ножом в шею.

      Позднее оба преступления раскрыли. Злоумышленника задержали 2 декабря прошлого года в Москве.  Им оказался 40-летний житель столицы Удмуртии, который отсидел 17 лет за убийство.

      По данным следствия, накануне случившегося обвиняемый с потерпевшими выпивали. Между мужчинами произошла ссора и злоумышленник несколько раз ударил хозяина квартиры ножом в шею. Через несколько часов бывший член организованной преступной группировки нашел женщину–свидетеля в заброшенном здании и несколько раз ударил ее ножом.

      Также, в ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению еще одного преступления.

      Летом 2016 года на остановке мужчина напал на незнакомого ижевчанина и ударил его ножом в шею, однако пострадавший выжил.

      За совершенные преступления может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

      17:05, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      241
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#убийство
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