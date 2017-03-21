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      Начальника одного из бюро завода «Купол» обвинили в коммерческом подкупе

      16:02, 21 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      16:02, 21 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      246
      0
      #Ижевск\n#подкуп\n#Удмуртия\n#происшествие\n#завод "Купол"
      Фото: ИА "Сусанин"
      246
      0

      По данным следствия, 61-летний мужчина с января по ноябрь 2016 получал от работников цеха деньги за выплату им премии.

      Ижевск. Удмуртия. Начальника одного из бюро завода «Купол» обвинили в коммерческом подкупе. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии, 61-летний мужчина с января по ноябрь 2016 получал от работников цеха деньги за выплату им премии.

      Мужчина обращался к рабочим с предложением о начислении премии из фонда начальника цеха в повышенном размере, за что они должны были отдавать ему половину суммы. 

      «В итоге каждый из десяти рабочих ежемесячно платил обвиняемому в среднем по 3 тыс. рублей. Незаконно полученное вознаграждение составило в общей сумме более 250 тыс. рублей», - пишут в следственном комитете.

      Правоохранители возбудили уголовное дело по частям 5, 6 статьи 204 УК России («Коммерческий подкуп»).

      В рамках расследования следователи допросили свыше 200 свидетелей. За совершенное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

      16:02, 21 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      246
      0
      #Ижевск\n#подкуп\n#Удмуртия\n#происшествие\n#завод "Купол"
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