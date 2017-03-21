По данным следствия, 61-летний мужчина с января по ноябрь 2016 получал от работников цеха деньги за выплату им премии.

Ижевск. Удмуртия. Начальника одного из бюро завода «Купол» обвинили в коммерческом подкупе. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии, 61-летний мужчина с января по ноябрь 2016 получал от работников цеха деньги за выплату им премии.

Мужчина обращался к рабочим с предложением о начислении премии из фонда начальника цеха в повышенном размере, за что они должны были отдавать ему половину суммы.

«В итоге каждый из десяти рабочих ежемесячно платил обвиняемому в среднем по 3 тыс. рублей. Незаконно полученное вознаграждение составило в общей сумме более 250 тыс. рублей», - пишут в следственном комитете.

Правоохранители возбудили уголовное дело по частям 5, 6 статьи 204 УК России («Коммерческий подкуп»).

В рамках расследования следователи допросили свыше 200 свидетелей. За совершенное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.