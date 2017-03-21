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      18 лет тюрьмы получил житель Алнашского района за надругательство над 15-летней девочкой

      10:02, 21 марта, 2017
      Яна Шамаева
      10:02, 21 марта, 2017
      Яна Шамаева
      353
      0
      #Ижевск\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#подростки\n#изнасилование\n#подростки.
      353
      0

      Перед этим мужчина избил подростка.

      Алнаши. Удмуртия. Суд признал виновным 43-летнего жителя Алнашского района в надругательстве над 15-летней девочкой. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, перед этим мужчина избил подростка.

      Уголовное дело в отношение него возбудили по пункту «а» части 3 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера» и части 3 статьи 30, пункту «а» части 3 статьи 131 УК России («Покушение на изнасилование»).

      Инцидент произошел в ноябре 2016 года. Осужденный выпил, у магазина увидел девочку, схватил ее за плечо и ударил рукой в живот, после этого затащил к себе в дом. Там он подростка избил и надругался над девочкой.

      Потерпевшая смогла выпрыгнуть в окно и успела отправить СМС-сообщение маме, но злоумышленник догнал ее и вернул в дом. После этого он пытался изнасиловать девочку, но в это время в квартиру вернулся его сын и прибежала мать потерпевшей.

      Суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

      10:02, 21 марта, 2017
      Яна Шамаева
      353
      0
      #Ижевск\n#Алнаши\n#Удмуртия\n#подростки\n#изнасилование\n#подростки.
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