Мужчина из Ижевска напал с ножом на сына сожительницы из-за денег на перчатки

Злоумышленник хотел отнять у 8-летнего ребенка 300 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска угрожал ножом 8-летнему сыну своей сожительницы, чтобы получить 300 рублей. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, мама дала эти деньги ребенку на покупку перчаток.

Следствие установило, что 1 марта около 14:00 мальчик был дома с 41-летним пьяным сожителем матери, который кроме того имеет психологическое заболевание. Мужчина узнал, что мама дала ребенку 300 рублей на покупку перчаток и начал, угрожая ножом, требовать эти деньги. Нужно отметить, что школьник к этому времени уже потратил эту сумму на покупку.

В данный момент проводится осмотр места происшествия, допрошен потерпевший, свидетели, назначена судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК Росси («Разбойное нападение с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что накануне пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии России также сообщала о подобном происшествии. 32-летний мужчина набросился на пасынка из-за денег на обед.