Против мужчины возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска напал на 8-летнего пасынка с ножом из-за денег на школьный обед. Как сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии России, мужчины задержали сотрудники Росгвардии.

О произошедшем стражам порядка сообщила бабушка ребенка.

«Прибыв по адресу, полицейские обнаружили в квартире заплаканного ребенка с порезом на ноге и его бабушку. Сотрудники Росгвардии оказали помощь потерпевшему», - отмечается в сообщении.

Ребенок рассказал, что собирался в школу, когда на него напал отчим. Мужчина стал требовать деньги, выданные мальчику на школьный обед, отобрал наличные и ушел.

32-летнего злоумышленника задержали в соседнем подъезде. Он выпивал вместе со своими приятелями. Выяснилось, что мужчина нигде не работает, состоит на учете в психбольнице. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).