Электронный сервис от программистов из Удмуртии сможет вычислять «зайцев» в московских автобусах

«Команды 479» вышла в финал всероссийских IT-соревнований с проектом борьбы с безбилетниками.

Ижевск. Удмуртия. Сервис «Московский контролер» разработала команда программистов из Удмуртии. Автоматическая система может помочь транспортникам столицы эффективнее бороться с безбилетным проездом, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Завершился очередной полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Это один из передовых проектов платформы «Россия — страна возможностей», которая объединяет кадровые, социальные и образовательные инициативы со всей страны.

В полуфинале конкурса на протяжении 48 часов 142 группы участников занимались решением прикладных задач в сфере IT-технологий. «Команда 497» из Удмуртии стала победителем в кейсе «Эффект безбилетника» от акселератора стартапов «Транспортные инновации Москвы».

В рамках задания ГУП «Мосгортранс» предложил конкурсантам разработать новую комплексную технологию по решению проблемы бесплатного проезда среди пассажиров наземного транспорта.

Андрей Сметанин, Владислав Галимов, Евгений Ушаков, Михаил Бакулев и Вероника Бурханова из «Команды 479» разработали сервис «Московский контролер», который сможет автоматизировать работу с безбилетниками.

Система построена по методу подсчета людей на основе компьютерного зрения и обработки изображений, что позволяет собирать данные о пассажиропотоке. На основании этой информации и данных о подтвержденных оплатах проезда «Московский контролер» распознает среднее число безбилетников в данный момент времени в каждом автобусе.

В случае обнаружения критически высокого процента «зайцев», программа отправляет для пассажиров на медиа-панели в салонах сообщение о том, что будет проверка билетов. Сотрудники транспортной компании также получат сигнал о необходимости контрольных мероприятий в конкретном автобусе.

Теперь победителей ждет финал, где они смогут представить свои разработки и провести переговоры с заказчиками об их апробации и внедрении.