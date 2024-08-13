Удмуртия занимает третье место по укомплектованности медицинскими кадрами

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия занимает 19 место по стране и 3 по ПФО по укомплектованности медицинскими кадрами. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Сергей Багин в ходе прямого эфира Центра управления регионом УР.

«С начала года у нас устроилось 435 врачей и 959 сотрудников среднего звена. В этом году мы ждём большое количество выпускников — у нас 250 целевиков только из Республиканского медицинского колледжа. Провели встречу с учащимися и в итоге мы ожидаем приход порядка 500 специалистов — медсестёр (медбратьев) и фельдшеров. Также мы ждём порядка 200 целевиков-докторов», — рассказал министр.

Говоря про удержание кадров, он напомнил, что в республике, во-первых, действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Во-вторых, есть региональная программа «300 / 500». Это подъёмные деньги для фельдшеров и докторов — по 300 и 500 тыс. рублей соответственно. Также есть ряд муниципальных мер поддержки — строительство жилья, помощь с ипотекой.

«У нас специалисты приезжают даже из других регионов страны. В последнее время входящий поток усилился. Есть доктора, которые приезжают из Москвы и Московской области, из Санкт-Петербурга», — отметил доктор Багин.

Напомним, ранее он рассказал о нюансах онлайн-записи на приём к врачу и о том, что детский стоматолог — самая острая специальность по доступности в Удмуртии.