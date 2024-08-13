Жителям Удмуртии разъяснили, почему онлайн-запись к врачу начинается лишь в полночь

Ижевск. Удмуртия. Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин разъяснил, почему новая онлайн-запись к врачу включается лишь в полночь. В ходе прямого эфира в Центре управления регионом он также прокомментировал сегодняшний сбой на Госуслугах при записи к врачу.

«Если говорить про сегодняшний день, назовём его техническим сбоем. Работаем в системах, которые проходят путь становления. Надеюсь, что завтра расписание будет открываться в обычном режиме», — сказал руководитель Минздрава Удмуртии.

Относительно «неудобного» времени записи, он отметил, что это решение федеральных коллег.

«Это федеральный норматив, запись открывается в 00:00. Мы несколько раз обращались с просьбой открывать запись на Госуслугах в 20:00 или в 08:00. Но федеральный норматив считает, что у нас очень много часовых поясов, и всё открывается с началом новых суток», — прокомментировал Сергей Багин.

Относительно альтернативных способов записи он напомнил, что есть возможность записаться через Региональный портал медицинских услуг; мобильное приложение «К врачу»; инфоматы в медорганизациях; кол-центр Минздрава УР (8-800-100-24-47); Единый контакт-центр (122).

«Конечно, сохраняется консервативный метод записи — прийти лично в регистратуру. Но количество людей, воспользовавшихся цифровыми сервисами, растёт. В прошлом году их было порядка 1,5 млн. Сейчас, по итогам 7 месяцев, уже 1,2 млн обращений. Люди активно осваивают цифру. Если мы говорим об остром вопросе, то в каждой поликлинике и больнице есть отделение неотложной помощи. Там принимают в порядке живой очереди — нечто среднее между вызовом скорой и приёмом по записи», — отметил доктор Багин.