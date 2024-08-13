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Глава Минздрава Удмуртии: «Детский стоматолог — самая острая специальность по доступности»

12:30, 13 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Глава Минздрава Удмуртии: «Детский стоматолог — самая острая специальность по доступности»
12:30, 13 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Минздрав Удмуртии\n#Сергей Багин\n#стоматология
Фото: Kandinsky 3.1
358
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Жители сообщили Сергею Багину, что через Госуслуги никак не записаться.

Ижевск. Удмуртия. Специальность детского стоматолога в Удмуртии является одной из самых «недоступной» для населения. В ходе прямого эфира в ЦУР УР об этом заявил министр здравоохранения республики Сергей Багин. В эфир поступило сообщение от жительницы региона о невозможности записаться к такому специалисту через Госуслуги — свободных ячеек «никогда нет».

«Детский стоматолог — самая острая специальность по доступности. Коллеги прикладывают максимум усилий, выводят докторов на работу в субботу. Но всё равно потребность больше, чем возможность ячеек», — признал руководитель Минздрава Удмуртии.

Один из способов записи, предложенный министром, — через Региональный портал медицинских услуг.

«Нужно записаться в очередь. И робот из листа ожидания берёт раньше, чем открывается возможность переоткрытия новых ячеек. Робот записывает пациента, присылая оповещение. Если пациент согласен, то его запись становится актуальной», — пояснил доктор Багин.

Напомним, ранее он рассказал, почему новая онлайн-запись стартует лишь в полночь, а не в более удобное время утром или вечером.

12:30, 13 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
358
0
#Минздрав Удмуртии\n#Сергей Багин\n#стоматология