Глава Минздрава Удмуртии: «Детский стоматолог — самая острая специальность по доступности»

Ижевск. Удмуртия. Специальность детского стоматолога в Удмуртии является одной из самых «недоступной» для населения. В ходе прямого эфира в ЦУР УР об этом заявил министр здравоохранения республики Сергей Багин. В эфир поступило сообщение от жительницы региона о невозможности записаться к такому специалисту через Госуслуги — свободных ячеек «никогда нет».

«Детский стоматолог — самая острая специальность по доступности. Коллеги прикладывают максимум усилий, выводят докторов на работу в субботу. Но всё равно потребность больше, чем возможность ячеек», — признал руководитель Минздрава Удмуртии.

Один из способов записи, предложенный министром, — через Региональный портал медицинских услуг.

«Нужно записаться в очередь. И робот из листа ожидания берёт раньше, чем открывается возможность переоткрытия новых ячеек. Робот записывает пациента, присылая оповещение. Если пациент согласен, то его запись становится актуальной», — пояснил доктор Багин.

Напомним, ранее он рассказал, почему новая онлайн-запись стартует лишь в полночь, а не в более удобное время утром или вечером.