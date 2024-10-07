Глава Ижевска призвал руководителей администраций пройти диспансеризацию

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков призвал руководителей личным примером мотивировать горожан проходить диспансеризацию. Об этом он заявил в ходе аппаратного совещания в понедельник, 7 октября.

«Я уверен, мы должны включиться. Тем более, что Ижевск достаточно плохую динамику показывает», — подчеркнул градоначальник.

Он предложил своему заму по соцполитике Наталье Гвоздковой провести собрание всех главных врачей городских поликлиник, чтобы все вместе на муниципальной площадке они смогли обменяться позитивным опытом в привлечении населения для прохождения диспансеризации.

«Наверное, начинать надо с себя. Поэтому давайте, руководители администрации выйдут на диспансеризацию и покажут своим примером, что это необходимо. Запишите ролики о том, почему это важно. Хотя, по-моему, это на самом деле очевидно», — сказал мэр.

Учитывая, что, может быть, не все себе могут это позволить, также необходимо провести работу с предприятиями города, отметил Дмитрий Чистяков.

«Поэтому по итогам встречи с главврачами, может быть, следующие шаг — нужно будет пригласить представителей кадровых служб крупнейших предприятий. А то получается, что треть населения города в «серой» зоне», — резюмировал глава Ижевска.