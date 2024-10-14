Врачи ГКБ №7 проведут выездную диспансеризацию в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 17 по 19 октября проведут выездную диспансеризацию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Мобильные комплексы остановятся в Индустриальном районе города. В них будут работать врачи и медсёстры городской клинической больницы №7.

17 октября специалисты будут принимать пациентов на территории Столичного лицея на улице Кунгурцева, 19. А 18 и 19 октября бригады расположатся на территории ЦРК «Русский Дом» на улице Воткинское шоссе, 118.

При посещении врача горожане смогут пройти такие обследования, как: флюорография, маммография, сделать ЭКГ, измерить внутриглазное давление, сдать кровь на анализы, пройти обследование на ВИЧ-инфекцию и осмотр у гинеколога, а также поставить прививку против гриппа. Помимо этого, пациенты смогут проконсультироваться с врачами, обучиться комплексу Скандинавской ходьбы и поучаствовать в розыгрыше призов.

Прийти на выездную диспансеризацию могут все желающие старше 18 лет, которые ещё не проходили обследование в 2024 году. С собой нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Людям старше 40 лет рекомендуют принести с собой биоматериал для исключения онкопатологии толстого кишечника.

Для сдачи анализа крови лучше не есть за 4 часа до процедуры.