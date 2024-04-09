Жители Удмуртии смогут проверить своё репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии жители могут пройти проверку репродуктивного здоровья во всех поликлиниках в рамках диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Репродуктивная диспансеризация проводится в два этапа. В ходе первого этапа женщину осматривает акушер-гинеколог, а мужчину — врач-уролог. Второй этап проверки проводится при наличии необходимости после первого.

«На здоровье репродуктивной системы как женщин, так и мужчин может влиять много факторов — вредные привычки, стресс, вовремя не обнаруженные и нелеченные инфекции, воспалительные заболевания. Поэтому очень важно вовремя выявить изменения и пройти лечение, чтобы в дальнейшем исключить сложности с зачатием и вынашиванием ребенка. Диспансеризация может в этом помочь», — рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии по детству и родовспоможению Наталья Соколова.

Кроме того, если у молодой пары выявляются какие-то проблемы, потенциальных родителей отправляют к узким специалистам, например, репродуктологу, отмечает главный врач городской поликлиники №10 Наталья Волчкова.

Записаться на диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства.