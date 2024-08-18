Предложив пройти диспансеризацию, мошенники похитили у пенсионерки из Глазова более 1,5 миллиона рублей

Глазов. Удмуртия. У пенсионерки из Глазова под предлогом прохождения диспансеризации похитили более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, 68-летней женщине позвонила незнакомка, которая представилась врачом поликлиники. Звонившая заявила, что пенсионерке нужно пройти диспансеризацию и попросила назвать данные СНИЛС. Через некоторое время раздался ещё один звонок и незнакомый мужчина уверил потерпевшую, что из-за передачи личных данных мошенники взломали её аккаунт на портале Госуслуг. Он рассказал, что неизвестные пытаются похитить у женщины деньги, и, чтобы предотвратить это, нужно снять средства и перевести их на безопасный счёт. После того, как пенсионерка перевела 1,3 млн рублей, ей рассказали, что теперь мошенники пытаются оформить на неё кредит. По указанию звонившего пожилая женщина оформила другой кредит на сумму 280 тыс. рублей и перевела деньги на указанный счет.

Через несколько дней потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»).

В настоящее время сотрудники МВД устанавливают причастных к преступлению лиц.