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Почти две недели у ТЦ «Европа» в Ижевске будет работать выездная бригада врачей

15:51, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Почти две недели у ТЦ «Европа» в Ижевске будет работать выездная бригада врачей
15:51, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#диспансеризация\n#врачи
Источник фото: Минздрав Удмуртии
155
0

Здесь горожане смогут пройти диспансеризацию.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 22 октября по 2 ноября вновь проводят выездную диспансеризацию (18+). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Мобильный комплекс расположился у торгового центра «Европа» на улице Вадима Сивкова, 150. Врачи городской клинической больницы №9 уже принимают в нём первых пациентов. 

Всех желающих пройти диспансеризацию приглашают в мобильный комплекс в будние дни с 10:00 до 18:00. Горожане смогут получить консультацию терапевта, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать кровь на анализ, пройти ЭКГ и вакцинироваться против гриппа. С собой нужно обязательно иметь паспорт, полис и СНИЛС. 

Напомним, что в Ижевске впервые провели выездную диспансеризацию с 17 по 19 октября. За эти дни мобильные пункты посетили около 700 горожан

15:51, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#диспансеризация\n#врачи