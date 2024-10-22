Почти две недели у ТЦ «Европа» в Ижевске будет работать выездная бригада врачей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 22 октября по 2 ноября вновь проводят выездную диспансеризацию (18+). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Мобильный комплекс расположился у торгового центра «Европа» на улице Вадима Сивкова, 150. Врачи городской клинической больницы №9 уже принимают в нём первых пациентов.

Всех желающих пройти диспансеризацию приглашают в мобильный комплекс в будние дни с 10:00 до 18:00. Горожане смогут получить консультацию терапевта, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать кровь на анализ, пройти ЭКГ и вакцинироваться против гриппа. С собой нужно обязательно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Напомним, что в Ижевске впервые провели выездную диспансеризацию с 17 по 19 октября. За эти дни мобильные пункты посетили около 700 горожан.