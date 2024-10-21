В рамках выездной диспансеризации врачи обследовали около 700 ижевчан

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за время работы передвижных врачебных бригад диспансеризацию прошли около 700 горожан. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Районные больницы регулярно проводят выездные диспансеризации в сельских населенных пунктах, но в Ижевске такая акция прошла впервые. Врачи городских больниц №7 и №3 принимали пациентов с 17 по 19 октября на территории Столичного лицея, «Русского дома» и мечети на улице Азина.

«Наша задача — максимально приблизить медицинскую помощь к населению, чтобы, идя с работы или учебы, просто прогуливаясь, можно было проверить свое здоровье», — заявила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязова.

Она отметила, что у больниц есть всё для реализации этой задумки: нужное оборудование, персонал и даже уже отработанная схема. По итогу проведения выездной диспансеризации выяснилось, что подобный вариант профилактических осмотров очень востребован.

«Мы пришли вместе с мужем, потому что живем недалеко. Для нас очень удобно — из-за работы ехать в поликлинику не всегда есть возможность, а тут вышел из дома и сразу попал к врачу, сдал анализы», — рассказала жительница Ижевска Елена.