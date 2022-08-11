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В ковид-центры Удмуртии госпитализировали 24 пациента

09:14, 11 августа, 2022
Екатерина Сентемова
В ковид-центры Удмуртии госпитализировали 24 пациента
09:14, 11 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#коронавирус\n#Минздрав\n#пациент\n#здоровье\n#вакцинация
Фото: unsplash.com
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Коронавирус подтвердился у 126 человек.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в стационары Удмуртии попали 24 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

За последние 24 часа в регионе провели 4 368 тестов на коронавирус, 126 из них оказались положительными. В числе заболевших 22 ребенка до 14 лет и 21 пожилой человек.

Всего в поликлиниках под наблюдением врачей находятся 1 344 человека. 53 пациента, лечащихся в ковид-стационарах, находится в состоянии средней степени тяжести, а один тяжело переносит болезнь.

Выздоровели 76 граждан. Летальных случаев нет.

За все время пандемии в Удмуртии вакцинацию прошли 700 156 жителей, 560 690 из них получили второй компонент. Ревакцинировались 187 092 человека.

09:14, 11 августа, 2022
Екатерина Сентемова
51
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#Минздрав\n#пациент\n#здоровье\n#вакцинация