В ковид-центры Удмуртии госпитализировали 24 пациента

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в стационары Удмуртии попали 24 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

За последние 24 часа в регионе провели 4 368 тестов на коронавирус, 126 из них оказались положительными. В числе заболевших 22 ребенка до 14 лет и 21 пожилой человек.

Всего в поликлиниках под наблюдением врачей находятся 1 344 человека. 53 пациента, лечащихся в ковид-стационарах, находится в состоянии средней степени тяжести, а один тяжело переносит болезнь.

Выздоровели 76 граждан. Летальных случаев нет.

За все время пандемии в Удмуртии вакцинацию прошли 700 156 жителей, 560 690 из них получили второй компонент. Ревакцинировались 187 092 человека.