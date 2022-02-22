В Удмуртии за сутки скончались 19 пациентов с коронавирусом

Ижевск. Удмуртия. Более 34 тыс. жителей Удмуртии остаются на лечении от коронавируса. За последние сутки в республике выявлено 2005 новых случаев инфекции, 112 пациентов госпитализировали, передает региональный оперштаб.

В амбулаторных условиях помощь получают 33 296 человек, их самочувствие не вызывает серьезных опасений врачей. 1 157 пациентов находятся ковид-центрах в состоянии средней тяжести, 287 - в тяжелом, из них 67 на искусственной вентиляции легких.

2 564 ранее зараженных выздоровели и не нуждаются в медицинском наблюдении, их выписали.

Фиксируется очередной рост смертности среди больных ковидом. К утру 22 февраля скончались 19 пациентов. Самому молодому мужчине было 34 года, самой возрастной женщине – 91 год.

Кабинеты вакцинопрофилактики посетили 691 224 жителя региона, 543 536 поставили полный курс прививок. 118 251 человек прошли повторную вакцинацию.