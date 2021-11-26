В ижевском наркодиспансере смогут определять тип употребляемых пациентами наркотиков

Новое оборудование закупили на средства республиканской целевой бюджетной субсидии.

Ижевск. Удмуртия. В Республиканском наркодиспансере, находящимся в Ижевске, появился аппарат, позволяющий определять тип употребляемых пациентом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Новый газовый хроматограф с масс-селективным детектором «Кристалл-5000» закуплен по цене 6,9 млн. рублей. Он стал вторым на вооружении республиканских наркологов.

«Результаты исследований на этом оборудовании настолько точные, что позволяют идентифицировать, какое именно наркотическое вещество употреблялось. Это особенно актуально в свете тех новых задач, которые ставятся сейчас перед наркологической службой», - рассказал и. о. главного врача Республиканского наркологического диспансера Артем Школяр.

В день на новом аппарате проводят до 15 исследований, а в ближайшее время объём выполненных процедур может увеличиться.

Отметим, что в российском законодательстве могут появиться новые правила получения медсправок на управление машиной. Может появиться необходимость в сдаче обязательного теста на 10 видов наркотиков. Изменения могут вступить в силу в 2022 году.