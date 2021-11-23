В Удмуртии возобновили обычную и углубленную диспансеризацию

Также врачи начнут проводить профилактические осмотры.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут снова пройти диспансеризацию. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».

В 2020 году из-за пандемии коронавируса в республике на полгода приостановили диспансеризацию. В 2021 году осмотры также не проводились из-за новой волны коронавируса.

С 22 ноября 2021 года в Удмуртии снова начали проводить обычную и углубленную диспансеризацию и профилактические осмотры. В настоящее время прорабатывается вопрос о возобновлении плановой помощи.

То, насколько быстро больницы республики вернутся к работе в обычном режиме, зависит от уровня заболеваемости и количества вакцинированных. В настоящее время в республике уже поставили хотя бы одну прививку от ковида 615 тыс. человек.