Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид

В Удмуртии возобновили обычную и углубленную диспансеризацию

08:30, 23 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии возобновили обычную и углубленную диспансеризацию
08:30, 23 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
452
0
#Удмуртия\n#больницы\n#врачи\n#здоровье\n#медицина
Фото: twenty20.com
452
0

Также врачи начнут проводить профилактические осмотры.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут снова пройти диспансеризацию. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».

В 2020 году из-за пандемии коронавируса в республике на полгода приостановили диспансеризацию. В 2021 году осмотры также не проводились из-за новой волны коронавируса.

С 22 ноября 2021 года в Удмуртии снова начали проводить обычную и углубленную диспансеризацию и профилактические осмотры. В настоящее время прорабатывается вопрос о возобновлении плановой помощи.

То, насколько быстро больницы республики вернутся к работе в обычном режиме, зависит от уровня заболеваемости и количества вакцинированных. В настоящее время в республике уже поставили хотя бы одну прививку от ковида 615 тыс. человек.

08:30, 23 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
452
0
#Удмуртия\n#больницы\n#врачи\n#здоровье\n#медицина
?>