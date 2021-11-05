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В Удмуртии за прошедшие сутки выявили 392 случая заболевания коронавирусом

09:18, 05 ноября, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии за прошедшие сутки выявили 392 случая заболевания коронавирусом
09:18, 05 ноября, 2021
Андрей Бирюков
967
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#коронавирус\n#вакцинация
Фото: unsplash.com
967
0

В числе заболевших — 61 ребёнок.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие сутки выявили 392 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.  

Самое большое количество заболевших — в Ижевске. В столице Удмуртии свой диагноз узнали 173 человека. Следом идёт Глазов — 33 заболевших. В Увинском районе — 30. В Воткинске — 27. В Можге и Сарапуле — по 22 и 20 человек соответственно. В Завьяловском и Якшур-Бодьинском районах — по 13. 12 случаев выявили в Вавожском районе. Воткинский район — 10 человек, Камбарский — 8. Шарканский и Глазовский районы — по 7. По 4 заболевших жителя — в Алнашском и Дебёсском районах. По 3 случая — в Малопургинском и Игринском районах. По одному — в Юкаменском, Кезском и Красногорском районах.  

В числе заболевших — 61 ребёнок и 121 человек старше 65 лет. 

За сутки выздоровели 433 человека, а 13 скончались – 8 женщин и 5 мужчин. Женщинам было от 62 до 93 лет, а мужчинам — 67-85 лет.

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 499 человек.

Кроме того, вакцинацию прошли 551 756 жителей Удмуртии. Второй компонент получили 353 511. При этом 102 122 человека привились «Спутником Лайт».

09:18, 05 ноября, 2021
Андрей Бирюков
967
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#коронавирус\n#вакцинация
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