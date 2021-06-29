Количество коек для больных коронавирусом в Удмуртии выросло в 2 раза за полмесяца

ГКБ № 2 в Ижевске и инфекционная больница уже перепрофилированы в ковид-центры, в ближайшее время им станет и Завьяловская районная больница.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии увеличили количество коек для больных коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики, полностью как ковид-центры работают ГКБ № 6, ГКБ № 2 и Республиканская клиническая инфекционная больница. Кроме того, предусмотрены койки в Республиканской детской клинической больнице и роддоме № 5.

По состоянию на 29 июня в Удмуртии ковидный коечных фонд составляет 1 459 мест. Из них заняты 957. «Свободный коечный фонд необходим на случай резкого увеличения количества пациентов, нуждающихся в госпитализации», - отметили в Минздраве.

С 1 июля статус ковид-центра вернет Завьяловская районная больница (152 койки). Отделение на 100 мест откроют в Можгинской районной больнице. Общий коечный фонд для пациентов с коронавирусом составит 1 711 коек.

Напомним, что в середине июня в Удмуртии было 669 ковид-коек, из них заняты были 519. За последние сутки в Удмуртии выявили 94 случая заражения. С начала пандемии скончался 491 пациент.