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Количество коек для больных коронавирусом в Удмуртии выросло в 2 раза за полмесяца

10:10, 29 июня, 2021
Дарья Саушина
Количество коек для больных коронавирусом в Удмуртии выросло в 2 раза за полмесяца
10:10, 29 июня, 2021
Дарья Саушина
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#коронавирус\n#Удмуртия\n#медицина\n#Ижевск\n#Можга\n#Завьялово
Фото: ИА Сусанин
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ГКБ № 2 в Ижевске и инфекционная больница уже перепрофилированы в ковид-центры, в ближайшее время им станет и Завьяловская районная больница.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии увеличили количество коек для больных коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики, полностью как ковид-центры работают ГКБ № 6, ГКБ № 2 и Республиканская клиническая инфекционная больница. Кроме того, предусмотрены койки в Республиканской детской клинической больнице и роддоме № 5.

По состоянию на 29 июня в Удмуртии ковидный коечных фонд составляет 1 459 мест. Из них заняты 957. «Свободный коечный фонд необходим на случай резкого увеличения количества пациентов, нуждающихся в госпитализации», - отметили в Минздраве.

С 1 июля статус ковид-центра вернет Завьяловская районная больница (152 койки). Отделение на 100 мест откроют в Можгинской районной больнице. Общий коечный фонд для пациентов с коронавирусом составит 1 711 коек.

Напомним, что в середине июня в Удмуртии было 669 ковид-коек, из них заняты были 519. За последние сутки в Удмуртии выявили 94 случая заражения. С начала пандемии скончался 491 пациент.

10:10, 29 июня, 2021
Дарья Саушина
187
0
#коронавирус\n#Удмуртия\n#медицина\n#Ижевск\n#Можга\n#Завьялово