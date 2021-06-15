Удмуртия пока не планирует разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом

Имеющиеся мощности заполнены на 77,6%.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии пока не планируют разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе Минздрава Удмуртской Республики.

По данным ведомства, в регионе выделено 669 мест в стационарах. Полностью под работу в красной зоне переоборудована ГКБ № 6. Кроме того, места выделены в инфекционной больнице, 5 роддоме, детской клинической больнице.

По состоянию на 15 июня, заняты 519 коек или 77,6%, свободными остаются 150 мест.

Как сообщает региональный оперштаб, из болеющих в настоящее время 2 398 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 262 - средней степени тяжести, 42 - в тяжелом состоянии.

Ранее власти Москвы и Санкт-Петербурга из-за резкого роста заболеваемости ужесточили антиковидные меры в городах. Так, в столице новая неделя объявлена нерабочей, общепит закрыт в ночные часы, запрещены прогулки в парках и скверах. В Удмуртии же разрешили полностью заполнять залы театров и кинотеатров.