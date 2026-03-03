Закрыть
Воздух в Завьялово и селе Первомайский проверили на содержание вредных веществ

16:00, 03 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#Завьялово\n#Свежий воздух\n#исследования\n#неприятные запахи
Источник фото: ИИ
Ранее жители пожаловались на сильный запах.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии проверили воздух в сёлах Завьялово и Первомайский. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее жители этих населённых пунктов пожаловались на сильный запах. В результате 2 марта сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» отобрали пробы атмосферного воздуха на улицах архитектора Сергея Макарова и строителя Николая Шишкина в селе Первомайский и на улице Калинина в Завьялово.

Воздух исследовали на содержание диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, хлороводорода, хлора, аммиака и формальдегида, оксида углерода. Но специалисты не обнаружили предельно допустимых концентраций.

Несмотря на это, сотрудники Роспотребнадзора продолжат наблюдать за качеством атмосферного воздуха в сёлах Первомайский и Завьялово. 

