Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии проверили воздух в сёлах Завьялово и Первомайский. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее жители этих населённых пунктов пожаловались на сильный запах. В результате 2 марта сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» отобрали пробы атмосферного воздуха на улицах архитектора Сергея Макарова и строителя Николая Шишкина в селе Первомайский и на улице Калинина в Завьялово.

Воздух исследовали на содержание диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, хлороводорода, хлора, аммиака и формальдегида, оксида углерода. Но специалисты не обнаружили предельно допустимых концентраций.

Несмотря на это, сотрудники Роспотребнадзора продолжат наблюдать за качеством атмосферного воздуха в сёлах Первомайский и Завьялово.