В Удмуртии скончались еще 4 пациента с коронавирусом

В республике выявили 94 новых случая заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирус унес жизни еще 4 человек. Как сообщает региональный оперштаб, мужчинам было 57, 61, 62, 63 года.

За последние сутки в республике выявили 94 случая заболевания ковидом. Заразились 49 жителей Ижевска, 17 – Увинского района, по 5 – Завьяловского и Можгинского, по 4 – Камбарского, Вавожского и Воткинского, по 2 – Можги, Сарапула и Алнашского района.

В настоящее время 2 320 болеющих коронавирусом находятся в удовлетворительном состоянии, 618 – в состоянии средней тяжести, 76 – в тяжелом.