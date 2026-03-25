Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе осветят часть трассы Ижевск-Ува. Как сообщается на портале госзакупок, наружное освещение планируют оборудовать в районе поворота на деревню Подшивалово.



Подрядчику предстоит установить опоры, протянуть сети и выполнить пусконаладочные работы. Сроки выполнения работ определены проектом контракта: начать их необходимо с даты заключения соглашения, а завершить — до 30 июня 2026 года. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики. Начальная цена контракта превышает 2,4 млн рублей.



Гарантийный срок на результат работ составит пять лет с момента подписания документа о приемке.



Заявки от подрядчиков принимаются до 1 апреля.