Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Пожилой мужчина погиб на пожаре в Завьялово

08:30, 18 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Пожилой мужчина погиб на пожаре в Завьялово
08:30, 18 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
200
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
200
0

Возгорание произошло в сторожке.

Завьялово. Удмуртия. Трагедия произошла в ночь на 16 февраля в Завьялово. На пожаре в сторожке погиб 62-летний мужчина. 

Как сообщили в МЧС Удмуртии, одному из находившихся внутри людей удалось выбраться самостоятельно, однако второй — 62-летний мужчина — не смог покинуть горящее строение и погиб.

В результате пожара огнем полностью уничтожена бытовка. Также пострадали припаркованные рядом автомобили. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

В настоящий момент на месте происшествия работают дознаватели МЧС России, сотрудники испытательной пожарной лаборатории и следственные органы. Им предстоит установить точную причину возникновения пожара, повлекшего гибель человека.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

08:30, 18 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
200
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар