Завьялово. Удмуртия. Трагедия произошла в ночь на 16 февраля в Завьялово. На пожаре в сторожке погиб 62-летний мужчина.

Как сообщили в МЧС Удмуртии, одному из находившихся внутри людей удалось выбраться самостоятельно, однако второй — 62-летний мужчина — не смог покинуть горящее строение и погиб.

В результате пожара огнем полностью уничтожена бытовка. Также пострадали припаркованные рядом автомобили. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

В настоящий момент на месте происшествия работают дознаватели МЧС России, сотрудники испытательной пожарной лаборатории и следственные органы. Им предстоит установить точную причину возникновения пожара, повлекшего гибель человека.