В Удмуртии скончалась Почетный гражданин Завьяловского района Хазяр Абашева

12:21, 24 февраля, 2026
В Удмуртии скончалась Почетный гражданин Завьяловского района Хазяр Абашева
#Завьялово\n#Удмуртия\n#некролог
Источник фото: Завьяловский район
В 1990-е годы она руководила Синтекским психоневрологическим интернатом.

Ижевск. Удмуртия. Ушла из жизни почётный гражданин Завьяловского района Хазяр Абашева. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 1990-е годы Хазяр Саляхутдиновна возглавила Синтекский психоневрологический интернат. Под ее руководством в учреждении провели ремонт корпусов и благоустройство территории, открыли реабилитационную службу на 100 мест. При интернате развивали подсобное хозяйство и ферму для обеспечения жителей интерната продуктами.

