Ижевск. Удмуртия. Ушла из жизни почётный гражданин Завьяловского района Хазяр Абашева. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 1990-е годы Хазяр Саляхутдиновна возглавила Синтекский психоневрологический интернат. Под ее руководством в учреждении провели ремонт корпусов и благоустройство территории, открыли реабилитационную службу на 100 мест. При интернате развивали подсобное хозяйство и ферму для обеспечения жителей интерната продуктами.