Завьялово. Удмуртия. В селе Гольяны Завьяловского района планируют законсервировать объект культурного наследия регионального значения «Оружейный склад Ижевского завода, конец XIX века». Здание расположено на берегу Камы.

Начальная цена контракта составляет 6,5 млн рублей. В рамках консервации подрядчик должен будет укрепить сохранившиеся конструкции и защитить здание от дальнейшего разрушения.

Однако тендер не привлёк внимания подрядчиков — заявок на участие подано не было. В связи с этим закупку признали несостоявшейся, в ближайшее время планируется провести повторную процедуру. В прошлом году конкурс также не состоялся.

Отметим, что склад входил в инфраструктуру Ижевского оружейного завода. Через него проходили тысячи ружей, карабинов и винтовок, которые затем отправляли водным путём по Каме. В советское время здание использовали под складирование зерна, а в середине 1960-х годов, после закрытия пристани, его забросили. Сейчас памятник архитектуры находится в аварийном состоянии: частично разрушены стены, утрачены крыша и перекрытия.