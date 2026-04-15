Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Гольянах планируют консервацию склада Ижевского оружейного завода XIX века

16:39, 15 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Гольянах планируют консервацию склада Ижевского оружейного завода XIX века
16:39, 15 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Завьялово\n#Гольяны\n#консервация
Источник фото: zakupki.gov.ru
От здания остались одни стены.

Завьялово. Удмуртия. В селе Гольяны Завьяловского района планируют законсервировать объект культурного наследия регионального значения «Оружейный склад Ижевского завода, конец XIX века». Здание расположено на берегу Камы.

Начальная цена контракта составляет 6,5 млн рублей. В рамках консервации подрядчик должен будет укрепить сохранившиеся конструкции и защитить здание от дальнейшего разрушения.

Однако тендер не привлёк внимания подрядчиков — заявок на участие подано не было. В связи с этим закупку признали несостоявшейся, в ближайшее время планируется провести повторную процедуру. В прошлом году конкурс также не состоялся.

Отметим, что склад входил в инфраструктуру Ижевского оружейного завода. Через него проходили тысячи ружей, карабинов и винтовок, которые затем отправляли водным путём по Каме. В советское время здание использовали под складирование зерна, а в середине 1960-х годов, после закрытия пристани, его забросили. Сейчас памятник архитектуры находится в аварийном состоянии: частично разрушены стены, утрачены крыша и перекрытия.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:39, 15 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28
#Завьялово\n#Гольяны\n#консервация