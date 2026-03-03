Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В результате лобового ДТП в Завьяловском районе погиб пассажир одной из машин

12:02, 03 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В результате лобового ДТП в Завьяловском районе погиб пассажир одной из машин
12:02, 03 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
69
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#смертельное ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
69
0

Среди пострадавших также есть ребёнок.

Завьяловский район. Удмуртия. Утром 3 марта на трассе «Ижевск — Малая Пурга» произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. В результате аварии один человек погиб, ещё двое, включая девочку, госпитализированы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, около 8:45 на 16-м километре дороги водитель автомобиля «Ситроен С4» не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «Ниссан Кашкай» под управлением 36-летнего водителя. После удара «Ситроен» загорелся.

В результате происшествия пассажир «Ситроена» погиб на месте. Водитель этой же машины и девочка-пассажир с травмами доставлены в больницу. Водитель и пассажир «Ниссана» не пострадали.

Сотрудники МЧС проводили деблокировку пострадавших из повреждённого автомобиля. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:02, 03 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
69
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#смертельное ДТП