В селе Ягул под Ижевском после трёхлетнего ремонта открылся храм Петра и Павла

17:29, 06 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Завьялово\n#Ягул\n#Удмуртия\n#восстановление храмов
Источник фото: vk.com/arh.nasledie
В обновлённой церкви уже проводятся богослужения.

Завьялово. Удмуртия. 3 апреля 2026 года в храме святых апостолов Петра и Павла в селе Ягул Завьяловского района впервые за почти три года прошло полноценное богослужение. Об этом сообщили в общине храма.

Завершено восстановление колокольни и четверика, разрушенных в советские годы. На время ремонтных работ прихожане собирались в трапезной части. Теперь церковь полностью открыла свои двери.

«Благодарим всех, кто был частью этого исторического события: благотворителей, строителей, благоукрасителей, прихожан и всех помощников. Вашими молитвами, усилиями и средствами этот долгожданный день наступил!» – говорится в сообщении.

