Завьялово. Удмуртия. 3 апреля 2026 года в храме святых апостолов Петра и Павла в селе Ягул Завьяловского района впервые за почти три года прошло полноценное богослужение. Об этом сообщили в общине храма.

Завершено восстановление колокольни и четверика, разрушенных в советские годы. На время ремонтных работ прихожане собирались в трапезной части. Теперь церковь полностью открыла свои двери.

«Благодарим всех, кто был частью этого исторического события: благотворителей, строителей, благоукрасителей, прихожан и всех помощников. Вашими молитвами, усилиями и средствами этот долгожданный день наступил!» – говорится в сообщении.