Врачи Удмуртии напомнили, что делать при обнаружении клеща на теле

Кровососа нужно сдать в лабораторию.

Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии рассказали, что делать и куда обратиться при обнаружении клеща на теле. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Если клещ впился в кожу, нужно как можно быстрее снять его самостоятельно или обратиться в больницу по месту нахождения. Действовать нужно аккуратно и поместить паукообразного в стеклянную герметичную посуду. Далее обязательно сдать его на анализ в ближайшую лабораторию.

Если человек застрахован по программе «Антиклещ», то он может сдать клеща на исследование в одну из медицинских организаций, которая указана в его страховом полисе.

Информацию о работе лабораторий Управления Роспотребнадзора по Удмуртии можно узнать на сайте.

Если ребенок или взрослый не вакцинирован, то в первые 3 дня после укуса ему может быть введет противоклещевой иммуноглобулин.

Детям до 18 лет его введут бесплатно независимо от результата исследования клеща. Если ребенок находился вне адреса регистрации, экстренная профилактика клещевого вирусного энцефалита проводится в медицинских организациях по адресу фактического пребывания ребенка.

Взрослым иммуноглобулин вводится на платной основе и только при положительном результате исследования клеща на зараженность клещевым энцефалитом.