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В Удмуртию поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

17:31, 13 апреля, 2021
Аграфена Костромская
В Удмуртию поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»
17:31, 13 апреля, 2021
Аграфена Костромская
234
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация\n#здравоохранение\n#Александр Бречалов
Фото: https://vk.com/a.brechalov?z=photo395546937_457256359%2Falbum395546937_00%2Frev
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Прививки новым препаратом будут ставить пожилым и инвалидам.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов. Больницы Удмуртии получат 1 620 доз препарата.

«ЭпиВакКорону» разработали в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — двухкомпонентные вакцины. Но они отличаются температурой хранения. У новосибирской разработки режим хранения от +2 до +8 градусов. «Спутник V» перевозится при температуре не выше – 18 градусов.

В первую очередь «ЭпиВакКорона» будет использоваться для вакцинации на дому маломобильных граждан - жителей старше 65 лет и инвалидов. Медучреждения уже составляют списки. Первая партия позволит привить 810 человек.

17:31, 13 апреля, 2021
Аграфена Костромская
234
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#вакцинация\n#здравоохранение\n#Александр Бречалов