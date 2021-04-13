В Удмуртию поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

Прививки новым препаратом будут ставить пожилым и инвалидам.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов. Больницы Удмуртии получат 1 620 доз препарата.

«ЭпиВакКорону» разработали в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — двухкомпонентные вакцины. Но они отличаются температурой хранения. У новосибирской разработки режим хранения от +2 до +8 градусов. «Спутник V» перевозится при температуре не выше – 18 градусов.

В первую очередь «ЭпиВакКорона» будет использоваться для вакцинации на дому маломобильных граждан - жителей старше 65 лет и инвалидов. Медучреждения уже составляют списки. Первая партия позволит привить 810 человек.