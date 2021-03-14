Впервые с начала марта количество новых случаев коронавируса в Удмуртии превысило 80

Половина заболевших – жители Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии впервые за две недели число новых случаев заражения коронавирусом перешагнуло планку в 80 человек. По данным регионального опертштаба, опубликованным в соцсети «ВКонтакте», на утро 14 марта в республике выявили еще 81 пациента с ковидом. 70 человек выздоровели.

Среди заболевших 42 жителя Ижевска, 11 – Шарканского района, 6 – Глазова, по 4 – Сарапула и Игринского района, по 3 – Воткинска, Камбарского района, 2 - Можги, по одному случаю зарегистрировано в Глазовском, Каракулинском, Киясовском, Сарапульском, Увинском, Юкаменском районах.

Прививку от коронавируса в Удмуртии поставили 38 537 человек. Из них 21 201 получили второй компонент.