Врачи выписали 201 выздоровевшего.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро воскресенья, 27 декабря, в Удмуртии коронавирусом заразились еще 218 человек. Об этом сообщается в группе оперативного штаба Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

В числе заболевших – 75 жителей Ижевска.

Кроме того, диагноз подтвердился у 17 жителей Можги, 14 жителей Глазова, 13 жителей Якшур-Бодьинского района, 12 жителей Сарапула, 11 жителей Балезинского района, 10 жителей Воткинска, 9 жителей Воткинского района, 9 жителей Алнашского района, 7 жителей Кизнерского района, 7 жителей Дебесского района, 5 жителей Киясовского района, 5 жителей Малопургинского района, 4 жителей Шарканского района, 4 жителей Игринского района, 4 жителей Завьяловского района.

По 3 случая выявили в Граховском и Вавожском районах, по 2 – в Можгинском и Каракулинском районах, по одному случаю – в Камбарском и Сарапульском районах.

Врачи выписали 201 выздоровевшего.