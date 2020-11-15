В настоящее время план по вакцинации выполнен на 106%.

Ижевск. Удмуртия. Более 4,2 тыс. взрослых привили от кори в Удмуртии с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В рамках подчищающей иммунизации прививки ставят непривитым и неболевшим людям. В первую очередь на вакцинацию приглашают медработников, педагогов, работников торговли.

В настоящее время план по вакцинации выполнен на 106%, по ревакцинации – на 63%.

Кроме того, продлены сроки подчищающей иммунизации против кори для трудовых мигрантов. С начала года привили 1 878 человек из этой категории против 1 800 запланированных.