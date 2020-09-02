В Удмуртию завезли 101 000 доз детской вакцины против гриппа

Всего планируется привить более 252 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию завезли 101 тыс. доз детской вакцины против гриппа. Это 40% от запланированного поступления для прививочной кампании 2020-2021 годов. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Речь идёт о детской вакцине «Совигрипп», одобренной министерством здравоохранения России. Всего в планах привить 252 500 человек. В ближайшее время начнётся вакцинация в детских садах, школах и поликлиниках по месту жительства.

Прививку детям ставят только с согласия родителей или опекунов.