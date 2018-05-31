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Более 5 тыс жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

16:45, 31 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
16:45, 31 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#вакцинация
Фото: pixabay.com
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На конец мая в республике привито от энцефалита почти 45 тыс. граждан.

Ижевск. Удмуртия. Более 5 тыс. жителей Удмуртской Удмуртии пострадали от укусов клещей с начала эпидсезона. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, ведомство продолжает ежедневный мониторинг за обращаемостью населения по поводу присасывания клещей.

Сообщается, что на 30 мая 2018 года в медицинские организации республики с жалобами на присасывание клещей обратились 5 838 человек, из них - 1 278 дети.

Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано: из городов - в Можге, из районов - в Увинском.

На наличие возбудителя клещевого энцефалита исследован 3 651 клещ, в 119 клещах (3,2%) выявлен возбудитель болезни; 2 804 - исследованы на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, в 989 клещах (35,3%) выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии напоминает жителям республики, что вакцинация - самая надежная защита от клещевого вирусного энцефалита. Ведомство отмечает, что на 30 мая 2018 года против клещевого энцефалита привито 44 475 жителей республики, в том числе - 24 882 детей в возрасте до 14 лет.

16:45, 31 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
496
0
#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#вакцинация

 

 

 


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