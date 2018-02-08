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      Каждый третий заболевший геморрагической лихорадкой в России - из Удмуртии

      10:53, 08 февраля, 2018
      Анна Торхова
      10:53, 08 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1308
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#заболевание\n#мыши\n#вакцинация
      Фото: pixabay.com
      1308
      0

      На сегодняшний день вакцины от этой болезни не существует.

      Ижевск. Удмуртия. В масштабах страны каждый третий заболевший геморрагической лихорадкой с почечной недостаточностью (ГЛПС) живет в Удмуртии. Об этом рассказала журналистам руководитель Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республики Наталья Матюшина.

      По-прежнему самой большой проблемой региона остается высокая заболеваемость природно-очаговыми инфекциями, в том числе и «мышиной лихорадкой». За 2017 год зарегистрировано более 2 тыс. случаев заражения, 8 человек умерли. Эти цифры во многом превышают значения по стране и ПФО.   

      На сегодняшний день вакцины от этой болезни не существует.

      Вирусным гепатитом А в прошлом году заразились 302 человека. Этот показатель уменьшился почти в 1,5 раза, однако Удмуртия остается антилидером по этому заболеванию.   

      «Отмечается повышенная заболеваемость небольничными пневмониями на 16%, зарегистрировано всего более 12 тыс. заболевших. Это много, превышает показатель России. Показатель летальности составил 2,3%. Все зараженные были не привиты от гриппа и гемофильной инфекции и в 62 случаях - позднее обращение в лечебное учреждение», - рассказала Наталья Матюшина.

      В ведомстве отметили, за 2017 год в республике удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку. В регионе не зарегистрировано ни одного случая кори, дифтерии и наблюдается снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

      10:53, 08 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1308
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#заболевание\n#мыши\n#вакцинация

       

       

       

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