Каждый третий заболевший геморрагической лихорадкой в России - из Удмуртии

На сегодняшний день вакцины от этой болезни не существует.

Ижевск. Удмуртия. В масштабах страны каждый третий заболевший геморрагической лихорадкой с почечной недостаточностью (ГЛПС) живет в Удмуртии. Об этом рассказала журналистам руководитель Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республики Наталья Матюшина.

По-прежнему самой большой проблемой региона остается высокая заболеваемость природно-очаговыми инфекциями, в том числе и «мышиной лихорадкой». За 2017 год зарегистрировано более 2 тыс. случаев заражения, 8 человек умерли. Эти цифры во многом превышают значения по стране и ПФО.

На сегодняшний день вакцины от этой болезни не существует.

Вирусным гепатитом А в прошлом году заразились 302 человека. Этот показатель уменьшился почти в 1,5 раза, однако Удмуртия остается антилидером по этому заболеванию.

«Отмечается повышенная заболеваемость небольничными пневмониями на 16%, зарегистрировано всего более 12 тыс. заболевших. Это много, превышает показатель России. Показатель летальности составил 2,3%. Все зараженные были не привиты от гриппа и гемофильной инфекции и в 62 случаях - позднее обращение в лечебное учреждение», - рассказала Наталья Матюшина.

В ведомстве отметили, за 2017 год в республике удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку. В регионе не зарегистрировано ни одного случая кори, дифтерии и наблюдается снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями.