Психологическая обстановка в школе №88 Ижевска оценивается как стабильная

12:55, 30 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Психологическая обстановка в школе №88 Ижевска оценивается как стабильная
12:55, 30 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа №88\n#Ольга Авдеева\n#школьники\n#психологическая помощь
Источник фото: Ольга Авдеева
Педагоги следят за состоянием каждого ребёнка.

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченная по правам ребёнка в Удмуртии Ольга Авдеева оценила психологическое состояние учащихся школы №88, где в 2022 году произошёл теракт. Об этом детский омбудсмен рассказала на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, трагедия унесла жизни 18 человек, из них 11 детей.

Ольга Авдеева отметила, что в течение года после трагедии в школе постоянно работали клинические психологи. Специалисты наблюдали, оценивали, помогали детям, педагогам, родителям и семьям.

Сейчас директор школы Дина Ильясова и классные руководители продолжают поддерживать детей.

«Они «не отпускают» ситуацию — знают состояние каждого ребенка, настроение в каждой семье! Оценивают обстановку в школе в настоящее время как стабильную! При необходимости работают индивидуально!», — рассказала омбудсмен.

Напомним, в ноябре 2025 года в Ижевске открыли мемориал погибшим в школе №88. Также более 40 млн рублей выделено на благоустройство «Сквера памяти погибшим в школе №88».

12:55, 30 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа №88\n#Ольга Авдеева\n#школьники\n#психологическая помощь