Гимназисты спародировали работу районной администрации в Удмуртии

12:25, 27 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Гимназисты спародировали работу районной администрации в Удмуртии
#Красногорский район\n#школьники
Источник фото: ИИ
Шестиклассник «Максим Иванович» попробовал провести целый день на посту главы района.

Красногорское. Удмуртия. Школьники села Красногорского в Удмуртии спародировали работу районной администрации. Видеороликом поделились в соцсетях муниципалитета.

Ученики 6 класса Красногорской гимназии попробовали себя в роли главы района и руководителей местных учреждений и ведомств. На повестке импровизированного заседания — готовность к проведению Зимних сельских игр. Также исполняющий роль главы района «Максим Иванович» продемонстрировал, что работа главы муниципального образования весьма насыщена и не легка.

#Красногорский район\n#школьники