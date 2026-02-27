Красногорское. Удмуртия. Школьники села Красногорского в Удмуртии спародировали работу районной администрации. Видеороликом поделились в соцсетях муниципалитета.

Ученики 6 класса Красногорской гимназии попробовали себя в роли главы района и руководителей местных учреждений и ведомств. На повестке импровизированного заседания — готовность к проведению Зимних сельских игр. Также исполняющий роль главы района «Максим Иванович» продемонстрировал, что работа главы муниципального образования весьма насыщена и не легка.