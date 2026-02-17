Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь проведут Суперфинал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (0+). Об этом в своём ТГ-канале рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Суперфинал проведут в Удмуртии второй раз. Игры пройдут во Дворце единоборств в Ижевске с 18 по 25 апреля.

25 февраля в Удмуртии определят баскетболистов, которые представят республику на соревновании. Сейчас за это право борются больше 8 тыс. юных спортсменов.

Напомним, что впервые Суперфинал ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» (0+) провели в Удмуртии в 2023 году. Тогда в республику приехали 32 сильнейшие команды. Александр Бречалов отметил, что в 2026 году в Удмуртии ждут не меньше участников.