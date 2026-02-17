Закрыть
Лучшие баскетбольные команды школьников со всей России сразятся в Ижевске

10:32, 17 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#спорт\n#соревнования\n#школьники
Источник фото: ИИ
Они сыграют в Суперфинале Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь проведут Суперфинал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (0+). Об этом в своём ТГ-канале рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Суперфинал проведут в Удмуртии второй раз. Игры пройдут во Дворце единоборств в Ижевске с 18 по 25 апреля.

25 февраля в Удмуртии определят баскетболистов, которые представят республику на соревновании. Сейчас за это право борются больше 8 тыс. юных спортсменов.

Напомним, что впервые Суперфинал ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» (0+) провели в Удмуртии в 2023 году. Тогда в республику приехали 32 сильнейшие команды. Александр Бречалов отметил, что в 2026 году в Удмуртии ждут не меньше участников.  

