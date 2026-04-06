Москва. Данные о каналах с угрозами школам Ижевска передали в правоохранительные органы. Об этом сообщила директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

В своём Телеграм-канале она объяснила: сейчас идёт новая волна таких групп. Их создают, чтобы парализовать работу школ и полиции.

Но есть и скрытая цель. Авторы групп высматривают подростков, которым интересна тема нападений на учебные заведения.

«С ними пытаются вступить в личное общение для того, чтобы спровоцировать на преступление», — объяснила Мизулина.

Также информацию о таких опасных Телеграм-каналах направили в правоохранительные органы города Тверь и Кстово.