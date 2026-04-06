Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Информацию о каналах и группах, угрожающих школам Ижевска, направили в полицию

14:43, 06 апреля, 2026
Максим Александров
Максим Александров
125
0
#Ижевск\n#интернет\n#безопасность\n#школьники\n#Екатерина Мизулина
Источник фото: ИА «Сусанин»
Их создают для того, чтобы препятствовать работе учебных заведений и вербовать подростков.

Москва. Данные о каналах с угрозами школам Ижевска передали в правоохранительные органы. Об этом сообщила директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

В своём Телеграм-канале она объяснила: сейчас идёт новая волна таких групп. Их создают, чтобы парализовать работу школ и полиции. 

Но есть и скрытая цель. Авторы групп высматривают подростков, которым интересна тема нападений на учебные заведения. 

«С ними пытаются вступить в личное общение для того, чтобы спровоцировать на преступление», — объяснила Мизулина. 

Также информацию о таких опасных Телеграм-каналах направили в правоохранительные органы города Тверь и Кстово.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

