В Удмуртии увеличилось количество ВИЧ-инфицированных

За январь-март 2017 года выявлено 299 случаев, что на 19% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость жителей Удмуртии ВИЧ-инфекцией за январь-март 2017 года увеличилась на 19% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики, с начала года выявлено 299 случаев, в 2016 году – 252.

Также в республике отмечен эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ. Число больных за первый квартал 2017 года составило 185 892 человек, что выше уровня прошлого года на 18% (в 2016 году – 158 557 случаев). Гриппом переболело в этом году 3 634 человека, в 2016 году – 3 401 человек.

С начала года зарегистрировано 3 634 случая внебольничными пневмониями, численность больных по сравнению с 2016 годом увеличилась на 7% (в 2016 году – 3401).

Также за первый квартал 2017 года зарегистрировано 200 477 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что выше уровня 2016 года на 17%. Среди детей зарегистрировано 135 017 случаев, что 14% выше прошлого года.

При этом снизилась заболеваемость энтеровирусной инфекцией на 27%, скарлатиной на 77%, туберкулезом на 25%, чесоткой на 13%, реовирусной инфекцией на 53%, сальмонеллёзом на 63%, педикулезом на 34%, инфекционным мононукледозом на 51%, коклюшем в 6 раз. Активными формами туберкулеза заболело 155 человек. У детей зарегистрировано 4 случая заболевания туберкулезом.

Эпидемическая ситуация по «мышиной лихорадке» остается стабильной. За январь-март 2017 года было 35 случаев, в 2016 году – 193.

За помощью с укусами животных обратилось 937 пострадавших (в 2016 году – 1 019 человек), в том числе дикими животными 14 человек (в 2016 году - 20 человек).

Показатели заболеваемости вирусными гепатитами увеличились на 11%, что связано с ростом заболеваемости острыми вирусными гепатитами в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом вырос на 67% по сравнению с 2016 годом, зарегистрировано 10 случаев заболевания.